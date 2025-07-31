«Единорог» разгромил ларек с шаурмой в российском городе

В Новосибирске юноша в костюме единорога разгромил ларек с шаурмой

В Новосибирске подросток в костюме единорога разгромил палатку с шаурмой. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел на улице Петухова. 14-летний юноша забрался в палатку, чтобы украсть деньги, однако в кассе было всего 50 рублей. После этого он принялся громить ларек.

По тревоге на место прибыл экипаж ГБР-76. Подросток попытался скрыться, однако его быстро задержали и передали в полицию.

Ранее под Новосибирском местный житель с топором ворвался в магазин и украл десять бутылок водки, разбив еще три. Спустя некоторое время он сам пришел в полицию и признался, что «не выжил бы в тот день, если бы не похмелился».