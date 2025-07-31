Вор выхватил телефон у репортера перед прямым эфиром

У бразильской журналистки Нери попытались украсть телефон перед прямым эфиром

Репортера бразильского телеканала Band Клару Нери пытались обокрасть перед прямым эфиром. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Нери перед началом съемок набирала сообщение на мобильном телефоне, когда неизвестный на мотоцикле выхватил у нее устройство из рук. Репортер от неожиданности вскрикнула и нецензурно выругалась, после чего пропала из кадра.

Однако, как отмечает издание, вор не смог уйти с телефоном: он случайно уронил его на землю. В итоге журналистка вернула себе устройство.

На место происшествия прибыла полиция. Злоумышленника пока поймать не удалось.

Ранее сообщалось, что ребенок сорвал эфир канадского телеканала CityNews Toronto. Мальчик выкрикнул оскорбление в адрес репортера Мишель Макки, чем вызвал у нее отвращение.

Перед этим у австралийского репортера Хайдена Нельсона и его оператора похитили осветительное оборудование в прямом эфире. В момент кражи журналист рассказывал о всплеске воровства в торговом центре в Аделаиде.