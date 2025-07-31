Иностранный лидер пожалел о невозможности посетить парад Победы

Президент Лаоса Сисулит выразил сожаление, что не приехал в Москву на 9 Мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на Парад победы 9 мая. Его слова передает РИА Новости.

«Очень жаль, что у меня не было возможности участия в церемонии празднования 80-летия Победы из-за заражения COVID. Я был готов к поездке в Россию на празднование Победы», — сказал лаосский лидер.

Ранее Сисулит рассказал Путину, что Лаос хотел бы подарить России «пару слонов» в честь 65-летия дипломатических отношений между двумя государствами.