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16:31, 31 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Инвестор объяснил сообщения об обвале доллара

Инвестор Гришин: Произошел не обвал валюты, а укрепление рубля после ослабления
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Эксперты сообщают о том, что произошел мощный обвал валюты, однако правильнее было бы говорить, что произошло укрепление рубля по отношению ко всем валютам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал инвестор Сергей Гришин.

Ранее сообщалось, что курс доллара на внебиржевых торгах внезапно обвалился на три рубля. Снижение составило порядка 3,73 процента.

Гришин объяснил, что за последние несколько дней рубль заметно ослаб, поэтому то, что происходит сегодня, является коррекцией после ослабления. Инвестор отметил, что это довольно стандартные внутридневные колебания, на которые влияют много факторов.

«Безусловно, поведение президента Дональда Трампа и его громкие высказывания оказывают воздействия на колебания курсов. Рубль слабеет в том числе и из-за этого, так как в его недавнюю крепость были заложены позитивные ожидания от урегулирования конфликта на Украине, которые нам давал опять же Трамп», — указал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Центробанк понизил официальные курсы валют в России. Стоимость доллара скорректировали на 39 копеек — на 31 июля она составила 81,83 рубля.

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