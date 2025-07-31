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17:59, 31 июля 2025Культура

Меладзе отказался от выступлений в России

«Абзац»: Певец Валерий Меладзе отказался давать концерты в России
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентств.

По данным издания, команда артиста уже составила график концертов до 2026 года. Все выступления Меладзе пройдут за границей. Отмечается, что в российских агентствах больше недоступно к заказу участие исполнителя в частных мероприятиях даже при условии анонимности.

«Меладзе не выступает в России. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — сообщил источник издания.

Ранее стало известно, что Меладзе решил расширить свой бизнес в России и захотел заниматься арендой недвижимости. По данным Shot, артист внес изменения в ИП, зарегистрированное в 2004 году. В перечень видов деятельности добавились три пункта — все они связаны с управлением и арендой недвижимости.

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