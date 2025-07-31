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21:03, 31 июля 2025Забота о себе

Не взявших отпуск людей предупредили об угрожающем жизни заболевании

Кардиолог Перельо: У не взявших отпуск людей повышается риск сердечного приступа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог Магдалена Перельо заявила, что у людей, которые по тем или причинам не взяли отпуск, повышается риск развития одного угрожающего жизни заболевания. Об этом она рассказала в интервью для издания La Razon.

Перельо предупредила, что, согласно исследованиям ученых, из-за отсутствия отпуска повышается риск возникновения сердечного приступа. «Достаточный отдых снижает уровень кортизола и артериальное давление», — пояснила она.

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По словам врача, благодаря отпуску также нормализуются циркадные ритмы, улучшается сон и снижается хроническое воспаление в организме. При этом Перельо подчеркнула, что отдыхать нужно на протяжении всего года по нескольку дней, а не один раз, но долго.

Ранее терапевт Пунам Кришан рассказала, как проявляется сердечный приступ у женщин. По ее словам, насторожить должны холодный пот и головокружение.

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