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18:12, 31 июля 2025Экономика

Некоторые долги с россиян взыщут во внесудебном порядке

Путин подписал закон о взыскании налоговиками долгов во внесудебном порядке
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские налоговики получили право взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке. Соответствующий закон, как сообщило РИА Новости, подписал президент России Владимир Путин.

В документе речь идет также о взысканиях страховых взносов, пеней и процентов, которые граждане не оспаривают. Если же имеет место спор с налоговым органом, то действует судебный порядок взыскания такой задолженности.

Подчеркивается, что на принятие решения о взыскании долга и информирование об этом россиянина у налоговых органов будет полгода с момента истечения срока исполнения требования о соответствующей уплате. Гражданину сообщат об этом через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, взыскание предполагает два этапа. Сначала за счет средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, а потом — наличных средств и имущества. Исключение сделано для предметов повседневного пользования.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон, который вводит в России штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Кроме того, был подписан закон о введении в РФ новых государственных пошлин для владельцев автомобилей.

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