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14:48, 31 июля 2025Экономика

Некоторые продукты в России подешевеют сразу на 20-30 процентов

Доцент Балынин: В августе свекла подешевеет на 20%, а лук и морковь на 35%
Кирилл Луцюк

Фото: Nick Collins / Unsplash

В августе в России снизятся цены на продукты из так называемого борщевого набора, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировало «АиФ».

По его мнению, в последний месяц лета в полтора-два раза подешевеет картофель, а стоимость лука и моркови и опустится на 35 процентов. Цены на свеклу снизятся на 20 процентов.

«На квашеной капусте и соленых огурцах за счет снижения цен получится сэкономить примерно 30 и 15 процентов соответственно», — считает экономист.

Кроме того, хотя стоимость подсолнечного масла и консервированного зеленого горошка останется прежней, благодаря акциям в торговых сетях можно будет купить эти товары со скидкой в 10-25 процентов. В общей сложности, набор продуктов для винегрета обойдется на 30-33 процента дешевле по сравнению с июлем. Борщевой набор подешевеет на 14-20 процентов.

По информации «Руспродсоюза», по данным на 21 июля морковь за неделю подешевела на 24,8 процента. За месяц ее стоимость снизилась почти на 51 процент. Цена свеклы за аналогичные отрезки времени уменьшилась на 20,8 и 40,4 процента соответственно.

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