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11:24, 31 июля 2025Наука и техника

Илона Маска назвали угрозой для будущего электромобилей

Nature: Репутация Маска навредила не только Tesla, но и рынку электрокаров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Исследователи из США заявили, что репутация главы Tesla Илона Маска вредит всей индустрии электрического транспорта. Об этом сообщает издание Gizmodo.

28 июля коллектив американских ученых опубликовал статью в Nature, в которой обнаружил связь между политической активностью Маска и снижением интереса потребителей к электромобилям. По мнению специалистов, репутация Илона Маска вредит не только продажам Tesla, но и подрывает доверие к индустрии электрокаров.

С ноября 2023 по март 2025 года исследователи проводили опросы среди американцев на тему отношения к электрическому транспорту и конкретно — к автомобилям Tesla. Авторы научной работы назвали устойчивой связь между политическими высказываниями Маска и снижением интереса пользователей к электрокарам.

«Все более противоречивая репутация Илона Маска отвращает некоторых потребителей не только от Tesla, но и от электромобилей в целом», — заметили журналисты Gizmodo. Согласно исследованию, больше всего Маск разочаровал либерально настроенных жителей США, которых ученые назвали главными потребителями электрокаров. Заявления главы Tesla, напротив, сделали его успешнее среди консерваторов, однако среди последних более распространены автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

«Исследование показывает, что непопулярный руководитель может навредить не только своему бренду, но и целой отрасли», — подытожили журналисты Gizmodo.

В конце июля корпорация Tesla анонсировала выпуск второго поколения спортивного автомобиля Roadster. В компании заметили, что спорткар станет «последним автомобилем Tesla» перед тем, как живых водителей полностью заменит автопилот.

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