Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:18, 31 июля 2025Путешествия

Пассажиры выплатят российской авиакомпании полмиллиона рублей за шутки о бомбах

Два пассажира выплатят «Победе» более полумиллиона рублей за шутки о бомбах
Алина Черненко

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Два пассажира выплатят российской авиакомпании «Победа» более полумиллиона рублей за шутки о бомбах. Об этом пишет портал TourDom.

Так, Копейский городской суд взыскал с россиянки 134 тысячи рублей за ложное сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Челябинска. Во время поездки на автобусе, следовавшем к самолету, женщина заявила попутчикам, что в ее сумке лежит бомба. Информацию немедленно передали командиру воздушного судна, и экипажу пришлось досматривать лайнер, что привело к задержке вылета почти на три часа. Россиянку сняли с рейса и передали полиции, а лоукостер понес убытки.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Второй случай произошел в аэропорту Уфы. Там 52-летний пассажир рейса в Москву в шутку заявил бортпроводнику, что у него в рюкзаке есть взрывное устройство. На борт пришлось вызвать полицейских и службу безопасности воздушной гавани. В суде россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Ранее пассажир авиакомпании Ryanair сорвал вылет самолета и получил от перевозчика иск на сумму 15 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей). В результате произошедшего 160 пассажиров рейса потеряли день отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

    У самолета отказал двигатель во время полета в российском регионе

    Жителям Южной Кореи разрешили общаться с северокорейцами

    Россиянам разъяснили нюансы самообороны при нападении с резиновыми дубинками

    Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в Карабахе

    Пассажиры выплатят российской авиакомпании полмиллиона рублей за шутки о бомбах

    Еще одна страна признала новые регионы России

    Путин поздравил Якубовича с юбилеем

    19-летняя невеста Лепса назвала самые дорогие сделанные артисту подарки

    Путин отреагировал на победу российских пловцов в смешанной эстафете на ЧМ в Сингапуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости