Пассажиры выплатят российской авиакомпании полмиллиона рублей за шутки о бомбах

Два пассажира выплатят «Победе» более полумиллиона рублей за шутки о бомбах

Два пассажира выплатят российской авиакомпании «Победа» более полумиллиона рублей за шутки о бомбах. Об этом пишет портал TourDom.

Так, Копейский городской суд взыскал с россиянки 134 тысячи рублей за ложное сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Челябинска. Во время поездки на автобусе, следовавшем к самолету, женщина заявила попутчикам, что в ее сумке лежит бомба. Информацию немедленно передали командиру воздушного судна, и экипажу пришлось досматривать лайнер, что привело к задержке вылета почти на три часа. Россиянку сняли с рейса и передали полиции, а лоукостер понес убытки.

Второй случай произошел в аэропорту Уфы. Там 52-летний пассажир рейса в Москву в шутку заявил бортпроводнику, что у него в рюкзаке есть взрывное устройство. На борт пришлось вызвать полицейских и службу безопасности воздушной гавани. В суде россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Ранее пассажир авиакомпании Ryanair сорвал вылет самолета и получил от перевозчика иск на сумму 15 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей). В результате произошедшего 160 пассажиров рейса потеряли день отдыха.

