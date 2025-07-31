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11:03, 31 июля 2025Россия

Пенсионерка выразила поддержку «Русской общине» и получила штраф

В Уфе пенсионерка поддержала «Русскую общину» и была оштрафована
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Уфе 67-летняя пенсионерка выразила поддержку «Русской общине» в соцсетях и поплатилась — по решению Октябрьского районного суда россиянка была оштрафована на 3000 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, женщина высказалась о новости в одном из пабликов во «ВКонтакте». Информация касалась случая, когда после рейда дружинников «Русской общины» во Всеволжске не выжил человек.

По мнению пожилой женщины, активисты повели себя правильно и им нужно вручить квартиры. Тех, кто не разделял ее позицию, пенсионерка оскорбляла в комментариях.

После полемики один из оппонентов россиянки обратился к следователям и попросил проверить ее заявления на экстремизм. В суде пожилая женщина раскаялась.

Ранее стало известно, что жительницу Хабаровска оштрафовали на 10 тысяч рублей за призыв истреблять цыган.

ЖЗЛ
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