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12:15, 31 июля 2025Россия

Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

Минобороны России сообщило, что бои в районе Часова Яра продолжились
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бои в районе перешедшего под контроль Вооруженных сил России города Часов Яр продолжились. Об этом сообщили журналистам в российском Министерстве обороны.

Из данных, которые появились в сводке оборонного ведомства, следует, что российские войска продолжили наносить удары по расположенным неподалеку от города населенным пунктам Дзержинск, Иванополье и Константиновка.

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В боях за эти населенные пункты — как и за сам Часов Яр — принимают участие бойцы группировки войск «Юг». На этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 бойцов, а также несколько единиц техники и два склада боеприпасов.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

ЖЗЛ
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