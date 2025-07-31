Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

Минобороны России сообщило, что бои в районе Часова Яра продолжились

Бои в районе перешедшего под контроль Вооруженных сил России города Часов Яр продолжились. Об этом сообщили журналистам в российском Министерстве обороны.

Из данных, которые появились в сводке оборонного ведомства, следует, что российские войска продолжили наносить удары по расположенным неподалеку от города населенным пунктам Дзержинск, Иванополье и Константиновка.

В боях за эти населенные пункты — как и за сам Часов Яр — принимают участие бойцы группировки войск «Юг». На этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 150 бойцов, а также несколько единиц техники и два склада боеприпасов.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.