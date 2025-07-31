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12:31, 31 июля 2025Забота о себе

Раскрыт неочевидный провокатор частых болей в животе

Хирург Рангараджан: Частые перекусы могут вызвать вздутие и боль в животе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: katemangostar / Freepik

Боль в животе может возникать из-за частых перекусов, заявил хирург Каран Рангараджан. Неочевидный провокатор дискомфорта в животе он раскрыл Daily Mirror.

Врач рассказал, что в пищеварительном тракте работает собственная система очистки от остатков еды и бактерий, которая называется «мигрирующий моторный комплекс». По его словам, это очень важная часть пищеварения, поскольку она предотвращает рост патогенной микрофлоры и тем самым защищает от появления вздутия и дискомфорта.

Хирург отметил, что процесс очистки наиболее активен, когда человек не ест и замедляется во время приема пищи. «Частые перекусы вызывают постоянную стимуляцию, которая мешает очистке кишечника. В результате он засоряется из-за накопившихся в нем непереваренных частиц пищи и бактерий. Это приводит к бактериальной ферментации и еще большему вздутию живота», — объяснил врач.

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По его словам, отказ от перекусов может помочь избавиться от боли в животе. Однако он предупредил, что это средство не является универсальным, так как дискомфорт может развиться из-за множества других причин.

Ранее доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева предупредила об опасности многих закусок к пиву. По ее словам, соленые снеки в сочетании с большим количеством пива усиливают нагрузку на почки и печень и могут вызвать сильное обезвоживание в жару.

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