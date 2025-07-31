Россияне отказались ехать на ЧЕ по джиу-джитсу в Бельгию из-за боязни не получить визу

Россияне отказались от ЧЕ по джиу-джитсу в Бельгии из-за боязни не получить визу

Российские спортсмены отказались ехать на чемпионат Европы (ЧЕ) по джиу-джитсу в Бельгии. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров.

По его словам, такое решение принято из-за боязни не получить визы для въезда в страну. «Существует серьезный риск потратить немалые деньги на оформление документов, авиабилеты и гостиницы, а потом никуда не поехать», — заявил Куковеров.

Он добавил, что российские спортсмены сосредоточатся на подготовке к чемпионату мира. Он пройдет в Таиланде через месяц после окончания турнира в Бельгии.

Чемпионат Европы пройдет в Беверене со 2 по 5 октября. Мировое первенство состоится в Бангкоке с 1 по 15 ноября.