Россиянин описал девушек в Германии словами «ни в коем случае не берите их в жены»

Российский путешественник побывал в Германии и понаблюдал за местными девушками. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что немки — специфичные дамы, поэтому в качестве супруг подойдут не всем. «Ни в коем случае не берите их в жены», — такими словами турист описал жительниц европейской страны.

Пообщавшись с местными мужчинами, он пришел к выводу, что они предпочитают жениться на иностранках, так как соотечественницы очень любят пиво. «Сами немцы очень сильно жалуются на эту проблему — их дамы хлещут пиво, как не в себя. Так что, к своим 25-30 годам — половина местных дам имеют "пивной животик"», — узнал тревел-блогер.

Девушки Германии не стремятся красиво одеваться, предпочитая каблукам кроссовки и личный комфорт. «И я уже молчу о той категории немецких девушек, которые одеваются как мальчики. Причем, не просто одеваются — а именно выглядят как парни: носят короткие стрижки, на лице отсутствие косметики — чисто "пацанки"», — отметил путешественник.

Он также выяснил, что жительницы Европы не спешат с замужеством, предпочитая вступать в брак после 35-40 лет.

Ранее этот блогер побывал на курорте Болгарии Варна и описал его фразой «много молодежи, немцев и барыг». Автор публикации признался, что жизнь в этой стране «отстает лет на 20».

