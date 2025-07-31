Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 31 июля 2025Россия

Российские силы ПВО сбили украинский дрон над Воронежем

Гусев: Силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Воронежем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в Воронеже и Лискинском районе сохраняется угроза непосредственного удара дронами.

«Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился глава региона к жителям.

Ранее силы ПВО также сбили дрон над Воронежской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Китай заподозрили в использовании инопланетных технологий

    В России разработали сверхлегкую ракету-носитель

    Российские силы ПВО сбили украинский дрон над Воронежем

    Сейсмические волны от землетрясения на Камчатке достигли Испании за 15 минут

    Полностью беспилотный поезд запустят на МЦК в Москве

    В России объяснили причину срочного визита главкома ВСУ в Запорожскую область

    В Киеве начался пожар в результате атаки БПЛА

    Российские военные сбили 13 украинских дронов над двумя регионами

    Раскрыта выгода для Трампа в случае замены Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости