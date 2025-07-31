Российские силы ПВО сбили украинский дрон над Воронежем

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, в Воронеже и Лискинском районе сохраняется угроза непосредственного удара дронами.
«Соблюдайте меры предосторожности и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — обратился глава региона к жителям.
Ранее силы ПВО также сбили дрон над Воронежской областью.