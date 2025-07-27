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05:50, 27 июля 2025Россия

Еще один БПЛА сбили над Воронежской областью

Силы ПВО сбили еще один дрон над Воронежской областью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. После стало известно, что в регионе ликвидировали еще шесть дронов.

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