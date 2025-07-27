Еще один БПЛА сбили над Воронежской областью

Силы ПВО сбили еще один дрон над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. После стало известно, что в регионе ликвидировали еще шесть дронов.