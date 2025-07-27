Еще один БПЛА сбили над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО. После стало известно, что в регионе ликвидировали еще шесть дронов.