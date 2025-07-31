Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:52, 31 июля 2025Силовые структуры

Российского чиновника с полумиллиардным состоянием отпустили на свободу

Суд дал 2 года экс-главе двух районов Казани Миронову и освободил от наказания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: БИЗНЕС Online / Rutube

Суд признал бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова виновным в должностных преступлениях, осудил на два года заключения и освободил сразу после приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2024 год чиновник компенсировал внеурочную работу водителей служебного автомобиля за счет бюджета. Миронов дал указание фиктивно устроить родственников шоферов в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Также в 2020 году чиновник вынес незаконное распоряжение по нежилым помещениям, принадлежащим его матери.

Миронову назначили наказание в колонии-поселении, но в срок было зачтено время, проведенное им под стражей, поэтому он вышел на свободу в зале судебного заседания. Чиновник был обладателем полумиллиардного состояния, которого его лишили по иску Генпрокуратуры России. Верховный суд Татарстана изъял в доход государства активы стоимостью 437 миллионов рублей, принадлежащие Миронову и его семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

    Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

    Страна БРИКС резко закупилась российской медью

    Сирия поблагодарила Россию

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини с яхты

    Звезду «Фабрики звезд» заподозрили в беременности

    Россиянин получил срок за нюдсы

    Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

    В России рассказали о цене взятия Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости