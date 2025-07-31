Российского чиновника с полумиллиардным состоянием отпустили на свободу

Суд дал 2 года экс-главе двух районов Казани Миронову и освободил от наказания

Суд признал бывшего главу администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова виновным в должностных преступлениях, осудил на два года заключения и освободил сразу после приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2024 год чиновник компенсировал внеурочную работу водителей служебного автомобиля за счет бюджета. Миронов дал указание фиктивно устроить родственников шоферов в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. Также в 2020 году чиновник вынес незаконное распоряжение по нежилым помещениям, принадлежащим его матери.

Миронову назначили наказание в колонии-поселении, но в срок было зачтено время, проведенное им под стражей, поэтому он вышел на свободу в зале судебного заседания. Чиновник был обладателем полумиллиардного состояния, которого его лишили по иску Генпрокуратуры России. Верховный суд Татарстана изъял в доход государства активы стоимостью 437 миллионов рублей, принадлежащие Миронову и его семье.