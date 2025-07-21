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13:58, 21 июля 2025Силовые структуры

Разбогатевший на недвижимости российский чиновник все потерял

Суд изъял у экс-главы двух районов Казани Миронова имущества на ₽437 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана изъял в доход государства активы стоимостью 437 миллионов рублей, принадлежащие бывшему главе администрации Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову и его семье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение о конфискации имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, принято по иску надзорного ведомства. Прокуроры нашли у чиновника и его родственников 45 объектов недвижимости, которые он сдавал в аренду, и еще восемь продал.

Миронов уволен по иску прокуратуры в связи с утратой доверия. В настоящее время его судят за должностные преступления.

По данным следствия, в 2017-2024 годах чиновник провернул махинации, чтобы компенсировать работу водителей своего служебного автомобиля во внеурочное время. Его задержали в августе 2024 года.

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