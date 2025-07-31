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05:00, 31 июля 2025Из жизни

Рыбака вырвали из зубов крокодила

В Малайзии родственник спас рыбака из зубов крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

В Малайзии рыбак чудом выжил после нападения огромного крокодила. Об этом сообщает Malay Mail.

Инцидент произошел поздно вечером 29 июля на реке Панги в районе Бакониг. Когда 57-летний Азиз Сабту вместе с шурином закидывал сети для рыбной ловли, рядом внезапно вынырнул крокодил длиной около четырех метров. Хищник схватил мужчину за левую руку и утащил под воду.

Крокодил дважды перевернулся в воде, удерживая жертву. Шурин не растерялся и несколько раз ударил хищника веслом, заставив его ослабить хватку. Затем он вырвал родственника из зубов рептилии и втащил обратно в лодку.

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Сабту получил серьезные травмы: у него поврежден левый глаз, глубокие раны на левой руке, животе и правой ноге. После оказания первой помощи в местной клинике его перевезли в больницу для дальнейшего лечения. Сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

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