Рыбака вырвали из зубов крокодила

В Малайзии родственник спас рыбака из зубов крокодила

В Малайзии рыбак чудом выжил после нападения огромного крокодила. Об этом сообщает Malay Mail.

Инцидент произошел поздно вечером 29 июля на реке Панги в районе Бакониг. Когда 57-летний Азиз Сабту вместе с шурином закидывал сети для рыбной ловли, рядом внезапно вынырнул крокодил длиной около четырех метров. Хищник схватил мужчину за левую руку и утащил под воду.

Крокодил дважды перевернулся в воде, удерживая жертву. Шурин не растерялся и несколько раз ударил хищника веслом, заставив его ослабить хватку. Затем он вырвал родственника из зубов рептилии и втащил обратно в лодку.

Сабту получил серьезные травмы: у него поврежден левый глаз, глубокие раны на левой руке, животе и правой ноге. После оказания первой помощи в местной клинике его перевезли в больницу для дальнейшего лечения. Сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

