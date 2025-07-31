Самая редкая орхидея вновь появилась в России

В национальном парке «Таганай» вновь появились самые редкие орхидеи России

В лесах под Челябинском вновь появилась самая редкая орхидея — неоттианта, или гнездоцветка. Об этом сообщили в национальном парке «Таганай» в Telegram.

У краснокнижной орхидеи тонкий стебель и мелкие цветки в виде лилового капюшона. Уникально растение тем, что имеет шаровидное строение прикорневища — оно плотно сплетается под землей и похоже на птичье гнездо. В честь этого орхидею и назвали неоттиантой: с греческого языка «неоттис» переводится как «гнездо».

Также известно, что неоттианта зацветает лишь на 15-й год жизни. В Китае и Корее охотятся за этим растением, так как его очень ценят в народной медицине. Увидеть цветок можно в сосновых лесах, а также на скалистых берегах.

Недавно также цветение уникальных орхидей из тайги увидели в Алтайском заповеднике. Их еще называют кипрским башмачком из-за необычной формы и красоты цвета. Исследователи связывают этот вид орхидей со средиземноморским островом, где когда-то из пены появилась древнегреческая богиня любви Афродита.

Ранее необычные рябчики, которые в народе еще называют черными тюльпанами, расцвели на горных склонах Сочи. В конце мая в российском регионе также застали цветение редких лириодендронов — тюльпановых растений, которые появились еще в меловом периоде и застали динозавров.