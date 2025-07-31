Семилетний ребенок исчез в российском городе

Е1.ru: В Екатеринбурге семилетняя девочка гуляла во дворе и исчезла

В Екатеринбурге семилетняя девочка гуляла во дворе дома в Чкаловском районе и исчезла. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, к поискам ребенка привлекли сотрудников полиции и членов отряда «Прорыв». В прошлом юная горожанка никогда не пропадала.

Рост девочки составляет 145 сантиметров, у нее длинные кудрявые волосы. В момент исчезновения она была одета в спортивный костюм горчичного цвета, серебристую кепку со стразами, светлые розовые кроссовки.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 16-летняя школьница пропала после сдачи пробного Единого государственного экзамена.

Еще раньше в Дагестане две девочки после занятий в школе купили несколько упаковок валерьянки и исчезли. Спустя некоторое время их обнаружили в лесу.