Спасатель погиб при пожаре в жилой многоэтажке в Подмосковье

Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в Балашихе выросло до двух

Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в Балашихе выросло до двух — скончался спасатель. Об этом сообщил глава городского округа в Подмосковье Сергей Юров в Telegram-канале.

«К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник.

Он отметил, что дом отключили от всех коммуникаций. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения на стадионе «Метеор». Там доступны вода, питание и медицинская помощь.

Дом загорелся 31 июля на улице Флеровой. По данным МЧС, пожар начался в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, жильцов пятиэтажки эвакуировали. Изначально сообщалось об одном погибшем.