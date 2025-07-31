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19:17, 31 июля 2025Россия

Спасатель погиб при пожаре в жилой многоэтажке в Подмосковье

Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в Балашихе выросло до двух
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Число погибших при пожаре в жилой многоэтажке в Балашихе выросло до двух — скончался спасатель. Об этом сообщил глава городского округа в Подмосковье Сергей Юров в Telegram-канале.

«К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал чиновник.

Он отметил, что дом отключили от всех коммуникаций. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения на стадионе «Метеор». Там доступны вода, питание и медицинская помощь.

Дом загорелся 31 июля на улице Флеровой. По данным МЧС, пожар начался в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, жильцов пятиэтажки эвакуировали. Изначально сообщалось об одном погибшем.

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