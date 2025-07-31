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15:45, 31 июля 2025Россия

Российские военные стали свидетелями истерики бойцов ВСУ и рассказали об услышанном

Боец ВС РФ с позывным Север заявил, что у ВСУ в Темировке был моральный срыв
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

У оборонявших населенный пункт Темировка на запорожском направлении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) случилась истерика, свидетелями которой стали российские военные. Об этом рассказал контрактник Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Север, его слова со ссылкой на Минобороны приводит ТАСС.

Как сообщил Север, бойцы ВС России слушали рации противника и перехватили ряд панических сообщений. В них украинцы жаловались на начальство и заявляли о нехватке припасов.

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«По радиоперехватам было слышно — у них полный моральный срыв. Говорят: "Вы нас на 10 суток отправили, а мы тут уже больше 40 сидим без еды и воды. Командиры сбежали», — рассказал об услышанном Север.

В результате российским военным удалось плотным огнем прорвать оборону ВСУ и закрепиться в селе.

Ранее фронтовой священник РПЦ отец Александр рассказал о попавшем «в замес» и планировавшем подорваться бойце спецоперации.

ЖЗЛ
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