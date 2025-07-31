Стало известно о потерях полиции Украины в боях за Часов Яр

Бригада украинской нацполиции Лють понесла крупные потери в боях за Часов Яр

Бригада украинской нацполиции «Лють» понесла крупные потери в боях за Часов Яр в районе северодонецкого канала. Об этом сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер», передает РИА Новости.

«Через Часов Яр проходит северодонецкий канал, вдоль которого они (украинское командование — прим. "Ленты.ру".), как основной рубеж расположили подразделение "Лють", которое до талого пыталось нас удержать, но безуспешно. Силы противника понесли крупные потери и были разбиты», — заявил военнослужащий.

Ранее о взятии Часова Яра армией России стало известно утром, 31 июля. Он был взят под контроль действиями «Южной» группировки войск.

Также сообщалось, что в городе остался очень ограниченный контингент украинских войск.