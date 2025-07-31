Стилист Зендеи раскрыл подробности о ее свадьбе

Стилист Роуч: Актриса Зендея не приступила к организации свадьбы из-за графика

Стилист американской актрисы и фотомодели Зендеи Лоу Роуч раскрыл подробности о ее свадьбе. Соответствующий комментарий приводит E!News.

По словам модного эксперта, звезда еще не приступила к организации торжества из-за плотного графика. «Зендея очень занята, у нее много разных проектов. Сейчас она снимается в новой части "Дюны". Но у нас есть много времени, чтобы все подготовить как следует», — подчеркнула Роуч.

В то же время раскрыть детали о свадебном образе Зендеи стилист отказался, заявив, что она будет «тайной невестой». Кроме того, собеседник издания прокомментировал отношения певицы с актером.

«Они очень давно любят друг друга. Я счастлив, что весь мир может наблюдать их историю любви — она действительно красивая», — заключил он.

В ноябре Зендея попала на обложку журнала в пиджаке на голое тело. Актриса предстала на размещенном кадре в облегающем наряде белого цвета с глубоким декольте.

