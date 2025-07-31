Удар по военному складу в Краматорске попал на видео

Удар ВС России по военному складу в Краматорске сняли на видео

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским объектам в Краматорске. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок и опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«С окончательным отходом ВСУ из Часов Яра освобождение Краматорска становится все ближе», — заявил он.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местных жителей сообщил, что взрыв произошел на военном складе.

Ранее стало известно, что установление контроля над Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) позволило Вооруженным силам России развить наступление в сторону Славянска и Краматорска. Славянск и Краматорск — это последний рубеж обороны ВСУ.