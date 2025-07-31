Установка российского флага в Часовом Яре попала на видео

Минобороны сообщило, что ВС РФ подняли флаги России и ВДВ в районах Часова Яра

Момент установки флагов России и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Часовом Яре попал на видео. Материал опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) подняли российский триколор над разными районами города. «Подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра», — сказано в публикации.

О взятии под контроль ВС России Часова Яра стало известно утром 31 июля. Об этом заявило Минобороны РФ.

В боях за город Вооруженные силы Украины потеряли десятки элитных подразделений. Речь идет о штурмовиках, беспилотчиках и всей их координации и разведке.