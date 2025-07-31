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20:02, 31 июля 2025Мир

В Госдепе рассказали о контактах с Россией по Украине

Fox News: Госсекретарь США Рубио рассказал о контактах с Россией по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MANDEL NGAN / Pool / Reuters

Представители США и России на текущей неделе провели контакты в попытке найти взаимопонимание на пути урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением в интервью Fox News выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — рассказал дипломат.

Ранее экс-советник бывшего американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал действующего президента США Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине и двигаться в направлении нормализации отношений с Россией.

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