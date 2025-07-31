В Госдепе рассказали о контактах с Россией по Украине

Fox News: Госсекретарь США Рубио рассказал о контактах с Россией по Украине

Представители США и России на текущей неделе провели контакты в попытке найти взаимопонимание на пути урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением в интервью Fox News выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — рассказал дипломат.

Ранее экс-советник бывшего американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал действующего президента США Дональда Трампа выйти из конфликта на Украине и двигаться в направлении нормализации отношений с Россией.