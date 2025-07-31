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14:47, 31 июля 2025Экономика

В Госдуме предложили установить дни бесплатной парковки в России

В партии «Новые люди» предложили установить дни бесплатной парковки в России
Полина Луханина

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин выступили с инициативой установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Предлагается установить дни бесплатной парковки на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и в другие дни.

В настоящее время в российских регионах действуют разные правила предоставления бесплатной парковки в воскресенье и праздничные дни, отметили депутаты. Таким образом граждане разных городов и регионов находятся в неравных условиях, «что вызывает недоумение и недовольство», говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал владение автомобилями для россиян роскошью. По его словам, многие жители страны хотели бы покупать автомобили, но не могут сделать этого по многим причинам.

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