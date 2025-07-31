В Минздраве России опровергли одно изменение для водителей

Минздрав опроверг перевод справок для водителей в электронный формат с августа

На 1 августа не запланировано никаких изменений в организации медосвидетельствования российских водителей. Информацию об этом опроверг помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

Ранее о переводе медицинских справок в электронный формат предупредил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, после прохождения медкомиссии автомобилистам якобы будут выдавать QR-код и номер справки.

Комментируя это заявление, Кузнецов подчеркнул, что изменения касательно выдачи водителям медицинских заключений вступят в силу только с 1 марта 2027 года. «К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — пояснил он.

Ранее автомобилистов предупредили о штрафе в случае неуведомления ГАИ о смене постоянной регистрации по месту жительства. Нарушителям будет грозить штраф до двух тысяч рублей.