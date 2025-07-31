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20:29, 31 июля 2025Бывший СССР

В НАБУ высказались о деле против нового премьера Украины

НАБУ опровергло слухи о возбуждении дела против премьера Украины Свириденко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Andrew Medichini / AP

Сообщения о возбуждении дела против премьер-министра Украины Юлии Свириденко не соответствуют действительности. Слухи в своем Telegram-канале опровергло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«В ряде анонимных (...) Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении премьер-министру Украины и должностным лицам офиса президента. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В четверг, 31 июля, президент Украины подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, незадолго до этого им же и отобранных. При этом он подчеркнул, что подписанный им документ станет гарантией независимой работы антикоррупционных органов.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что близкие к Демократической партии США силы планируют отобрать у президента Украины Владимира Зеленского контроль над Верховной Радой. После получения контроля над парламентским большинством противники украинского лидера приступят к формированию «правительства национального единства» и превращению президента в «свадебного генерала».

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