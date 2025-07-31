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10:51, 31 июля 2025Бывший СССР

В постсоветской стране расширили права оппозиции

Президент Узбекистана Мирзиеев подписал закон о расширении прав оппозиции
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о расширении прав парламентской оппозиции. Об этом сообщает пресс-служба Минюста постсоветской страны в Telegram-канале.

«(...) Предоставление ряду дополнительных прав политической партии, официально объявившей себя парламентской оппозицией», — сказано в публикации.

Согласно изменениям, оппозиционные партии могут вносить альтернативный текст законопроекта до его рассмотрения во втором чтении.

Ранее парламент Узбекистана принял законопроект о проверке религиозной литературы. Одним из обязательных условий станет наличие на материалах информации на государственном языке о наименовании, содержании, авторстве и изготовителе религиозной литературы.

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