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16:06, 31 июля 2025Бывший СССР

В России раскрыли тактику российских войск при взятии Часова Яра

Киселев: Российские войска навязали ВСУ радиоигру при взятии Часова Яра в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские войска при взятии Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) навязали Вооруженным силам Украины (ВСУ) радиоигру. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«По освобождению Часова Яра, здесь нужно отдать, наверное, главное командирам, которые управляют этими подразделениями, (...) проводилась систематически радиоигра», — рассказал он. По словам эксперта, российское командование также правильно выстроило как воздушную, так и наземную разведку и установило ложные цели, по которым вытягивали украинские войска для нанесения ударов. Он подчеркнул, что эти действия сыграли очень большую роль во взятии города.

Кроме того, Киселев подчеркнул, что российские войска ведут масштабное наступление на данном участке фронта, в котором, в частности, участвуют подразделения ВДВ. Эксперт добавил, что оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России также удалось установить полный контроль в небе в районе Часова Яра.

О взятии Часова Яра Вооруженными силами (ВС) России стало известно утром 31 июля. Об этом заявило Минобороны РФ.

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