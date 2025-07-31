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00:30, 31 июля 2025Наука и техника

В России разработали сверхлегкую ракету-носитель

«Известия»: В России разработали сверхлегкую ракету-носитель SpaceNet
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Команда российских специалистов разработала сверхлегкую ракету-носитель SpaceNet. Об этом пишет газета «Известия».

В работе над ракетой приняли участие ученые и студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» и один из петербургских стартапов.

Масса ракеты — 14 тонн. Двигатели носителя изготавливаются с использование технологии трехмерной печати. Носите получит криогенные баки и композиционных материалов. SpaceNet сможет выводить небольшие космические аппараты на орбиты высотой 500, 800 и 1500 километров. В настоящее время проводятся испытания ключевых элементов перспективного носителя.

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«Есть ли у команды ресурсы для таких проектов — вопрос открытый. Хочется надеяться, что ракета сможет полететь в космос», — сказал гендиректор компании «Спутникс» Владислав Иваненко.

В июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин в интервью порталу informburo.kz подтвердил планы страны создать собственную сверхлегкую ракету космического назначения.

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