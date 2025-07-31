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09:43, 31 июля 2025Экономика

В России стало сокращаться число автосалонов

«Коммерсантъ»: Дилеры прогнозируют сокращение авторитейла на 10–15 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На фоне разворачивающегося кризиса на российском авторынке дилеры стали сокращать издержки и уходить от привычной модели ведения бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ». По итогам 2025 года дилеры прогнозируют массовое сокращение авторетейла.

По данным «Автостата», за второй квартал 2025-го количество шоурумов снизилось на 137, до 2,95 тысячи. Некоторые участники рынка, например, Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова ожидает волну банкротств. А гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прогнозирует сокращение дилерских центров на 10-15 процентов.

Некоторые начали закрывать отдельные направления. В частности, «Борисхоф», утверждает издание, перестал выкупать машины и ушел с рынка подержанных автомобилей. «Рольф» переходит на цифровые сервисы, работая как посредник на рынке б/у авто, а «Автодом» сосредотачивается на продажах, сокращая сервисные услуги.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2025 года выдача кредитов на автомобили в России рухнула в два раза в годовом выражении — с 1,2 триллиона рублей до 570 миллиардов. В натуральном выражении падение меньше — с 800 тысяч кредитов до 455 тысяч, что означает снижение средней суммы автокредита по сравнению с прошлым годом с 1,42 миллиона рублей до 1,25 миллиона.

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