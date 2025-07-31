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17:52, 31 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе бизнесмен изготавливал опасный студень с нитритами

В Ивановской области бизнесмена осудили за производство студня с нитритами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vl / Wikimedia

В Ивановской области бизнесмена и его подчиненного осудили за производство студня с нитритами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Подсудимые признаны виновными по статье 238 («Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц») УК РФ.

Как установил суд, индивидуальный предприниматель назначил на должность бригадира цеха по производству студня человека, который не имел специального образования и подготовки. Продукция производилась без надлежащего контроля качества, что привело к нарушению технических условий.

Использование большего объема нитритно-посолочной смеси привело к увеличению в составе нитрита натрия, что сделало продукцию непригодной. Несмотря на это, товар отправили на реализацию.

В результате употребления студня два жителя Архангельской области получили отравление, несовместимое с жизнью, еще 15 человек — отравление разной степени тяжести.

Суд приговорил фигурантов к трем годам колонии общего режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП в российском санатории возбудили уголовное дело.

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