В российском регионе произошло землетрясение

В Горном Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

В Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы.

Согласно информации пресс-службы МЧС по российскому региону, подземные толчки были зафиксированы приблизительно в 9:27 в четверг, 31 июля, по московскому времени (13:27 местного времени) в Кош-Агачском районе. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах на северо-восток от села Бельтир. «В 50-километровую зону попали села Бельтир, Кош-Агач, Беляши, Акташ, Чибит», — говорится в сообщении республиканского МЧС. В ведомстве отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее в этот же день стало известно, что у побережья Камчатки произошло девять землетрясений за час. Сейсмологи оценили их магнитуду в диапазоне от 4 до 5. Накануне в регионе зафиксировали самое сильное землетрясение с 1952 года, его магнитуда составила 8,7.