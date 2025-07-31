Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 31 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде ответили на слова Трампа о мертвой экономике России

Сенатор Джабаров: США пора задуматься о своей экономике, а не критиковать другие
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

США пытаются выправить свою экономику за счет партнеров, поэтому им впору самим задуматься о собственном развитии, а не оценивать других, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических связей Индии и России. Обе страны, по его словам, «могут погубить свои мертвые экономики».

Джабаров отметил, что американский лидер в последнее время выдает комментарии, за которые становится неудобно. В пример сенатор привел заявления Трампа об экс-президенте РФ Дмитрии Медведеве и российской экономике. При этом он отметил, что больной является прежде всего экономика самих Соединенных Штатов, которые пытаются выправить ее за счет партнеров.

«Везде пытаются, как говорится, нагреть руки на тарифах и пошлинах, но это же все равно говорит о том, что больная экономика прежде всего в Соединенных Штатах Америки. И поэтому им впору думать о своей экономике, а не оценивать ее у других стран. Кстати, индийская экономика находится на подъеме, как и китайская. Мы тоже, я считаю, развиваемся нормально, на правильном пути», — сказал Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что с 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины 25 процентов. Сверх этого значения Индию затронет штраф за высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

    Белоусов обратился к участвовавшим во взятии Часова Яра бойцам

    Страна БРИКС резко закупилась российской медью

    Сирия поблагодарила Россию

    Туктамышева опубликовала фотографии в бикини с яхты

    Звезду «Фабрики звезд» заподозрили в беременности

    Россиянин получил срок за нюдсы

    Появились данные о продолжении боев в районе Часова Яра

    В России рассказали о цене взятия Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости