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21:13, 31 июля 2025Мир

В Турции объяснили резкий ответ Медведева Трампу

dikGAZETE: Ответ Медведева Трампу обусловлен его недоверием к западным лидерам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Реакция зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обусловлена его недоверием к западным лидерам. Таким образом комментарий Медведева объясняет турецкое издание dikGAZETE.

В материале отмечается, что зампред Совбеза резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. «Сегодня Медведев, наряду с [президентом РФ Владимиром] Путиным, является одной из важнейших фигур России в борьбе с интригами Запада. Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — подчеркивается в статье.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

После этого президент США грубо ответил зампреду Совбеза, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами.

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