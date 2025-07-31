В Японии во время эвакуации из-за землетрясения на Камчатке погиб человек

В Японии один человек погиб из-за последствий землетрясения на Камчатке

Житель Японии погиб, пытаясь самостоятельно эвакуироваться из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, его цитирует ТАСС.

Как сообщил политик, мужчина эвакуировался из прибрежной зоны в префектуре Кумамото на автомобиле. На горной дороге он не справился с управлением и попал в аварию, в результате чего скончался. Кроме того, еще семь человек в ходе эвакуации получили травмы различной степени тяжести.

При этом информация о погибших или пострадавших непосредственно в результате цунами не поступала. Хаяси призвал местных жителей следовать указаниям национального метеорологического управления.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года.