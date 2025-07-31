Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:54, 31 июля 2025Ценности

Внешность бывшей жены Элвиса Пресли раскритиковали в сети из-за пластики

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Внешность бывшей жены американского певца Элвиса Пресли актрисы и предпринимательницы Присциллы Пресли раскритиковали в сети из-за пластики. Материал публикует Daily Mail.

80-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черной водолазке с фиолетовым растительным принтом и черных брюках. Также артистка уложила в гладкий низкий хвост волосы, окрашенные в красный оттенок.

Читатели издания оценили кадры с экс-избранницей музыканта в комментариях. «Ее кожа выглядит ужасно. Лицо абсолютно неровное и бугристое», «Кажется, она носит маску на Хеллоуин», «Долгое время она была очень красивой женщиной, но потом испортила лицо пластикой», «Пугающая», «Ей нужно подать в суд на хирурга, который с ней это сотворил. Она была прелестна», «Вот что ботокс делает с вашим лицом», — заявили юзеры.

В марте в сети оценили внешность 16-летней внучки Элвиса Пресли Финли Аарон Лав Локвуд на фото с шопинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Япония требует вернуть подаренный России «Золотой павильон». О чем идет речь и как отреагировали в Москве?

    Сирийский министр обороны прибыл в Москву

    Эндокринолог рассказала о способах отличить депрессию от проблем с щитовидкой

    Трамп заявил о воскрешении США и назвал ее «самой горячей» страной в мире

    19-летняя невеста Лепса заявила о планах жить за счет артиста

    Установка российского флага в Часовом Яре попала на видео

    Названы любимые направления для путешествий на поездах у россиян

    Алаудинов призвал отдать дань уважения за штурм Часова Яра отведенному от города «Ахмату»

    Алиев обязал усилить контроль над языком в Азербайджане

    Таксистов-зазывал из подмосковных аэропортов начнут штрафовать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости