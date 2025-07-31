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22:11, 31 июля 2025Бывший СССР

Военкор объяснил длительность боев за Часов Яр

Военкор Рожин: Часов Яр невозможно брать в сжатые сроки из-за рельефа местности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Военный блогер Борис Рожин объяснил длительность боев за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на это влияет несколько факторов, самым важным из них является рельеф местности, включающий в себя серьезный перепад высот. Из-за этого город невозможно было бы брать с наскока или в сжатые сроки. Вторым фактором военкор назвал большое количество артиллерии и крупные укрепления противника на участке, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить еще во время битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут).

В качестве третьего фактора Рожин указал изменение характера ведения боевых действий. В частности, пояснил он, в 2022 и 2023 годах кампания представляла собой активную работу артиллерии, танковые и стрелковые бои. Однако с середины 2023 года основную нишу на себя взяли разработки в области беспилотников. «Кто работал на часовярском направлении, тот знает, что перемещение по местности становится довольно затруднительным из-за огромного количество БПЛА разной номенклатуры: квадрокоптеры со сбросами, гексакоптеры с тяжелыми СВУ (самодельные взрывные устройства — прим. «Ленты.ру»), FPV-дроны, разведывательные "крылья" — все это было в изобилии на направлении», — отметил военкор.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.

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