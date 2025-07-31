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09:16, 31 июля 2025Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема опубликовала фото в откровенном виде

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rosiehw

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала у воды белом бикини. Данный комплект состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

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Вдобавок она распустила влажные от воды волосы и надела солнцезащитные очки. При этом звезда продемонстрировала тело.

В мае возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном бикини приняла душ на камеру. Модель предстала в купальнике из ассортимента модного бренда Burberry.

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