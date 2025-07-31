WSJ: ВСУ начали самое амбициозное строительство укреплений против наступления РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали самое амбициозное строительство укреплений против наступления российских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам», — говорится в тексте статьи.

Как отмечают журналисты, за счет фортификаций командование украинских войск рассчитывает «быстро остановить» летнее наступление РФ. Они уточнили, что оборонные сооружения состоят из малозаметной ключей проволоки, трех противотанковых рвов, «зубов дракона» и еще одного слоя колючей проволоки.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщило Минобороны РФ.