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10:23, 31 июля 2025Из жизни

Женщина увидела знак в соцсетях и выиграла четыре миллиона долларов

Австралийка выиграла 225 миллионов рублей благодаря знаку в соцсетях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Daniel Cymbalista / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жительница Австралии выиграла 4,2 миллиона австралийских долларов (около 225 миллионов рублей) в национальную лотерею. Об этом сообщает 7news.com.

Женщина из городка Веллингтон, штат Новый Южный Уэльс, стала одним из семи победителей субботнего лотерейного розыгрыша, каждый из которых получил по 4 285 714 австралийских долларов. «Черт возьми! Я только что выиграла 4,2 миллиона», — воскликнула она, узнав о победе после звонка по телефону, и сразу позвонила мужу.

Австралийка призналась, что накануне увидела в соцсети видео, которому не придала значения, но теперь видит в нем знак. В ролике говорилось, что она получит большую сумму денег, если досмотрит его до конца. Выигранными деньгами она планирует погасить ипотеку и кредит за автомобиль. Владелец магазина, где был куплен билет, рассказал, что это уже девятый крупный выигрыш за 30 лет.

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Ранее сообщалось, что житель американского штата Арканзас выиграл в лотерею дважды за месяц. Каждый раз ему доставалось по 50 тысяч долларов.

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