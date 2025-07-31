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19:08, 31 июля 2025Культура

Звезда фильма «Экипаж» пожаловалась на отсутствие еды

Звезда фильма «Экипаж» Ирина Акулова сообщила, что сын забирает всю ее пенсию
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Экипаж» (1979)

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Акулова, известная по роли в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты, рассказала о своей жизни после завершения творческой деятельности. Ее цитирует «Абзац».

«Все, чем я занимаюсь, — это Бермудский треугольник. Спальня, кухня, туалет», — сообщила 74-летняя актриса. По словам Акуловой, она не видится с родственниками, включая сына, который живет в Москве.

«Меня обычно кормят соседи, приносят еду. Я даже не знаю, какое у меня пособие, так как написала доверенность на сына и он забирает всю пенсию», — поделилась артистка.

Акулова добавила, что больше не снимается в кино и не играет в театре, а столицу покинула более 25 лет назад. Она пояснила, что на заработанные деньги приобрела частный дом с сауной и бассейном. Актриса отметила, что уже не помнит времена своей популярности и не желает об этом думать.

Ранее актер театра и кино Леонид Ярмольник пожаловался на катастрофически маленькую пенсию. Он заявил, что получает выплаты в размере 22 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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