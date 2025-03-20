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14:30, 20 марта 2025Культура

Ярмольник пожаловался на катастрофически маленькую пенсию

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на пенсию в размере 22 тысяч рублей
Ольга Коровина
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник сообщил, что получает пенсию в размере 22 тысяч рублей. Его комментарий приводит «Абзац».

«Пенсии катастрофически маленькие. Я пенсионер уже десять лет. У меня пенсия в районе 22 тысяч», — заявил Ярмольник.

По словам актера, на сумму повлияла Государственная премия, которой он был удостоен в 2000 году. Тем не менее артист пожаловался, что не смог бы прожить на выплаты такого размера, если бы не работал.

Ранее Ярмольник рассказал о многомиллионных долгах из-за спродюсированного им фильма «Стиляги». «Я весь в долгах. Например, за фильм "Стиляги", который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — рассказал кинематографист.

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