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15:30, 1 августа 2025Из жизни

Американку назвали живым доказательством внебрачной связи королевы Великобритании

Американку объявили доказательством внебрачной связи королевы Виктории со слугой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @bettylooper

Британская исследовательница объявила, что жительница США приходится родственницей королю Великобритании Карлу III и является доказательством внебрачной связи королевы Виктории со слугой. Об этом пишет Daily Star.

Историк Ферн Ридделл заявила, что американка Анджела Уэбб-Милинкович может быть живым доказательством скандального романа Виктории, слухи о котором ходят с XIX века. Согласно им, у британской королевы была любовная связь с Джоном Брауном, который входил в ее свиту. Мужчина якобы спас Викторию от покушения, после чего между ними вспыхнул роман. Швейцарская пресса даже писала, что королева тайно вышла замуж за своего возлюбленного в 1866 году. Это же перед смертью якобы подтвердил проводивший церемонию священник.

В семье Уэбб-Милинкович существует легенда, что ее прабабушка Мэри Энн Браун является плодом тайной связи Виктории и Брауна. «Я почти на сто процентов уверена, что это история имеет под собой какие-то основания. Самостоятельно я не могу это подтвердить. Но моя семья жила с легендой, о романтических отношениях Джона Брауна и Виктории», — сказала американка.

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Хотя в историческом сообществе к этой байке относятся скептически, Ридделл считает, что сможет доказать ее реальность. В данный момент Уэбб-Милинкович собирается сделать ДНК-тест, чтобы узнать, не течет ли в ее венах кровь британских монархов.

Ранее сообщалось, что житель Австралии, называющий себя тайным сыном короля Великобритании Карла III, решил перестать бриться ради «отца». Таким образом он решил поддержать мнимого родителя в борьбе с раком.

Вот это да!
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