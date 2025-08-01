Американку назвали живым доказательством внебрачной связи королевы Великобритании

Американку объявили доказательством внебрачной связи королевы Виктории со слугой

Британская исследовательница объявила, что жительница США приходится родственницей королю Великобритании Карлу III и является доказательством внебрачной связи королевы Виктории со слугой. Об этом пишет Daily Star.

Историк Ферн Ридделл заявила, что американка Анджела Уэбб-Милинкович может быть живым доказательством скандального романа Виктории, слухи о котором ходят с XIX века. Согласно им, у британской королевы была любовная связь с Джоном Брауном, который входил в ее свиту. Мужчина якобы спас Викторию от покушения, после чего между ними вспыхнул роман. Швейцарская пресса даже писала, что королева тайно вышла замуж за своего возлюбленного в 1866 году. Это же перед смертью якобы подтвердил проводивший церемонию священник.

В семье Уэбб-Милинкович существует легенда, что ее прабабушка Мэри Энн Браун является плодом тайной связи Виктории и Брауна. «Я почти на сто процентов уверена, что это история имеет под собой какие-то основания. Самостоятельно я не могу это подтвердить. Но моя семья жила с легендой, о романтических отношениях Джона Брауна и Виктории», — сказала американка.

Хотя в историческом сообществе к этой байке относятся скептически, Ридделл считает, что сможет доказать ее реальность. В данный момент Уэбб-Милинкович собирается сделать ДНК-тест, чтобы узнать, не течет ли в ее венах кровь британских монархов.

Ранее сообщалось, что житель Австралии, называющий себя тайным сыном короля Великобритании Карла III, решил перестать бриться ради «отца». Таким образом он решил поддержать мнимого родителя в борьбе с раком.