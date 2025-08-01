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18:58, 1 августа 2025Моя страна

Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

Губернатор Никитин: В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал губернатора Глеба Никитина

Археологи нашли в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде зуб мамонта. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что перед масштабной реновацией поймы реки Холынка во Ржеве археологи обнаружили массу интересных вещей. Специалистам удалось найти десертную ложку, старинные монеты, посуду, в том числе XVIII века, а также уникальную медаль пожарного общества и медный браслет.

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