Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

Губернатор Никитин: В Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта

Археологи нашли в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде зуб мамонта. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге, они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что перед масштабной реновацией поймы реки Холынка во Ржеве археологи обнаружили массу интересных вещей. Специалистам удалось найти десертную ложку, старинные монеты, посуду, в том числе XVIII века, а также уникальную медаль пожарного общества и медный браслет.